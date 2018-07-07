Хлои Кардашьян хочет родить троих детей, чтобы стать более сексуальной

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Девушка уверена, что секретное «правило трёх» сделает её более сексуальной, как это случилось с её старшими сестрами Ким и Кортни.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои 12 апреля 2018 родила дочь Тру от баскетболиста Тристана Томпсона. Просматривая фото старших сестёр Ким и Кортни, девушка пришла к выводу, что после рождения троих детей женщины становятся только сексуальнее. Хлои уверена, что секретное «правило трёх» семьи Кардашьян сработает и на ней. Девушка заявила, что хочет родить ещё несколько детей.

Девушка не может перестать говорить о своей дочери Тру и заявляет, что ей нравится быть мамой и белиться с подругами прелестями воспитания дочери. 33-летней Хлои пришлось нелегко, ведь всего за несколько дней до родов девушка узнала, что отец Тру изменял ей в ночных клубах. Хотя пара рассталась, родные девушки допускают, что их союз в скором времени закрепят свадьбой. Сама Хлои не раз говорила, что хочет ещё детей, возможно, даже от Тристана Томпсона.