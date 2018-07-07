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«Ноль естественности»: Дарью Пынзарь раскритиковали за пластику груди и бёдер

Сегодня, 07:50

По мнению поклонников, это слишком хорошо заметно, а потому и очень не красиво.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь выставила снимок с отдыха без какой-либо подписи. Фанаты, изучив его, обнаружили множество недостатков. Так, критики отметили, что купальник девушке совсем не подходит, он явно мал знаменитости. В самой же Дарье Пынзарь, по словам хейтеров, «ноль естественности».

Очень явно заметна работа пластического хирурга. Особенно это касается бёдер, а также груди девушки. «Куда мы катимся, девочки?» - написала одна поклонница, подчёркивая, что такая проблема не только у звезды «Дома-2», а и ряда других артистов. С другой стороны, были претензии и к животу Дарьи Пынзарь – из-за того, что она его втянула. Фанаты отметили, что такие странные ухищрения только отвращают их от знаменитости.

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