"На сено": Поклонники Волочковой выяснили, куда балерина девает цветы

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Поклонники Анастасии Волочковой знают о том, что звезда очень любит делиться с людьми всем происходящим в своей жизни. Вот и этот раз не стал исключением. Общественность удивила новая публикация Волочковой.

«Этим нельзя не поделиться! Девочки подарили корзинку цветов. Она жива и радует меня каждый день! Я довожу все цветы до дома!», - отмечает на своей страничке в Instagram балерина. Фанаты Анастасии тут же стали обсуждать, кто же мог подарить эти цветы, кого она так заинтересовала. Другие же задались вопросом: «А для кого, собственно, эти цветы коллекционируются?» Фанаты пришли к тому, что в любом случае, в конечном итоге, цветы нужно будет утилизировать.

Один из комментаторов даже осмелился предположить, что полученные цветы Волочкова сушит как сено, в связи с тем, что и кобыла в доме найдётся. После очень короткого периода обсуждений, балерина приняла решение отключить комментарии под своими публикациями, опасаясь новой волны негативных отзывов.