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За спиной Полины Гагариной сфотографировали призрака в белом платье

Вчера, 23:08

Поклонники забеспокоились, что певица может быть в опасности.

Новый снимок Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram. Новое фото исполнительницы похоже на предыдущее: Полина с беззаботным видом позирует для камеры, одета в шикарное бикини, в общем выглядит очень хорошо, как и всегда. Но в этот раз фанаты обратили внимание, что за спиной Гагариной на снимке изображено приведение.

Во время отдыха сфотографировали призрака в белом платье, который находился возле большого окна. На мистическом фото пользователи сети четко увидели руку призрака, а также одеяние: фантом был одет в белый прозрачный наряд. Поклонники забеспокоились, ведь появление призраков рядом с человеком не сулит ничем положительным.

Но большинство фанатов попытались успокоить пыл людей, разглядевших в фото мистику. Они отметили, что не обязательно облик позади Полины Гагариной может является приведением, это может быть отражение уличного света, который проходит через ткана.

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