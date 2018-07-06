Вчера, 22:42

Ведущая не сможет отправиться с дочерью в отпуск в Италию, ведь покинуть страну она не имеет возможности. Причиной таких обстоятельств стали всего 80 тысяч рублей.

Дану Борисову не пускают за границу из-за долгов по алиментам, о которых знаменитость вспомнила лишь перед скорым вылетом. Оказалось, что даже оплатив задолженность, снятие запрета произойдет в течение одного - двух месяцев, а вылет артистка запланировала уже на средину июля.

Дочь Борисовой в данный момент отдыхает в Испании с родным отцом, который вовсе не запрещает маме и дочке видеться. В данном случае на ситуацию повлияли обстоятельства, и Борисова в этом винит приставов, которые относятся к ней предвзято, по словам телеведущей.