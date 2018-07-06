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"Взялся за ум": Гуф бросил наркотики и начал заниматься сыном

Вчера, 22:27

Рэпер всегда был эгоистом и обращал внимание только на свои потребности. Из-за этого Гуф потерял друзей и семью.

Сейчас российский рэпер Алексей Долматов встал на путь исправления и взялся за ум. ОН бросил наркотики и начал заниматься сыном Сэмом. В своем блоге Instagram Алексей разместил семейный снимок с маленьким сынишкой. В комментарии Гуф написал, что провел с Сэмом два счастливых дня. По всей видимости Айза отпустила сына на выходные к отцу и это стало для него самым ценным подарком.

Не исключено, что так положительно на Гуфа повлияла Кети Топурия, с которой у рэпера подозревают роман. Сам Алексей Долматов не раз рассказывал, что певица спасала его от наркотиков и неоднократно пыталась вылечить, чем в своем время занималась экс-супруга Гуфа Айза Анохина.

В конечном итоге девушка не выдержала плохого отношения мужа и постоянные измены, и подала на развод. После распада семьи Гуф так и не смог найти достойную пару для себя, но не исключено, что сейчас Долматов встречается с подругой Топурией.

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