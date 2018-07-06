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Призрак Майкла Джексона засветился на селфи сына

Сегодня, 20:18

Покойный пришел к Принцу Майклу в облике чернокожего, каким он являлся до проведения многочисленных пластических операций.

Молодой человек во время селфи не заметил, что в комнате помимо него еще кто-то присутствует, а точнее не кто-то посторонний, а его собственный покойный отец.

На снимке Принц изобразил определенное выражение лица для подписчиков, а после разместил фото в интернете. Фанаты молодого актера заметили, что призрак Майкла Джексона засветился на селфи своего сына. На снимке отчетливо видны светлые глаза Джексона, а темная кожа сделала его максимально незаметным в полумраке.

Поклонники узнали «Короля поп-музыки» благодаря его ярко выраженным глазам. Фанаты Принца Майкла с ужасом указали на место в комнате, где в момент селфи находился призрак покойного отца. Парень не отреагировал на указания обеспокоенных людей и не стал писать ничего в своем блоге, однако есть вероятность, что Принца сильно тронуло появление отца на его фото и парень считает, что его общение с покойным Майклом Джексоном - это личное.

Призрак Майкла Джексона уже видели в его собственном доме. Тогда приведение удалось запечатлеть на видео, хоть и случайно.

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