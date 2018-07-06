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"ХИТрый взгляд" Сергея Лазарева заинтриговал поклонников

Сегодня, 20:10

Выход новой песни от кумира, или даже небольшой намёк является радостным событием для всех слушателей. Поклонники Сергея Лазарева начали строить догадки, относительно новой композиции.

 На странице исполнителя в Instagram появилась публикация, в тексте к которой он указал: «ХИТрый взгляд… Пишу», - сделав всё, чтобы поклонники не пропустили слово «хит». На прикреплённом к записи снимке певец стоит напротив микрофона, что не даст его поклонникам ошибиться в догадках. Подобным образом Сергей уже поступал ранее, когда в записи сделал намёк на то, что планирует записать песню дуэтом. Многие стали говорить о том, что Лазарев снова их заинтриговал, и заставляет ожидать чего-то грандиозного.

Из-за этого, первое, о чем решили спросить будет ли песня сольной ил в тандеме с другими исполнителями. Многие стали просить певца записать совместную композицию, начиная предлагать своих кумиров. Другие считают, что Сергей может записать песню в совершенно непривычном для него стиле, что на данный момент является модной тенденцией.

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