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Дану Борисову обворовали в такси

Сегодня, 20:05

Мобильный телефон в 21 веке – это все: там и все воспоминания, важные номера, социальные сети – вся жизнь. И когда теряешь, сразу будто отбирают огромную часть души. Так и телеведущая чуть не лишилась дорогостоящей игрушки.

Теледива ехала в такси и уронила незаметно телефон, так и вышла без него. Когда спохватилась – таксиста уже не было. Позвонила в диспетчерскую, однако водитель отрицал находку, предполагал, что клиент после нее мог найти и прихватить. Она подала заявление, потому что понимала, что ее обворовали – Дану Борисову спасли полицейские, которых она потом расхваливала.

Когда таксиста задержали, он продолжал уверенно отрицать «очевидное» и полиция решила его наказать – на ночь закрыли «подумать» в камере с беспризорниками. На утро, как и рассчитывалось, мужчина во всем признался и отдал iPhone. Однако таксист зачем-то повредил экран, вырвал сим-карту – Борисова уже отдала его специалистам в надежде, что ремонту телефон подлежит.

Девушке в последнее время нелегко: свою дочь она видит, но очень редко, так как из-за наркотической зависимости муж не подпускает к ребенку. С мая месяца немного с графиком встреч стало получше. У нее возникли проблемы с визой, потому что проблема за проблемой возникают перед вылетом – неоплаченные штрафы, которые она сразу погасила, но одобрение на вылет так и не получила.

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