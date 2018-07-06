Лена Миро назвала причину интереса «чёрных дыр» Виктории Бони для гомосексуала

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По мнению интернет-звезды, всё дело было в необходимости прикрытия для представителя нетрадиционной ориентации.

Недавно Виктория Боня похвасталась, каким прекрасным собеседником оказался олигарх из Франции Пьер Андюран. По её словам, только с ним получилось обсудить квантовую физику и чёрные дыры. Однако Лена Миро выразила сомнение, что разговор касался науки вообще. По её мнению, Андюран и Боня нашли общий язык на почве совсем другого.

Интерес богача-гомосексуала не относился к астрономическим чёрным дырам, а к некоему жаргонному выражению, которое Боня не назвала в том числе и по причине цензуры. Поклонники Лены Миро согласились с её мнением. По их словам, если бы причина действительно оказалась в науке, звезда не говорила бы об этом так, словно цитировала, называя странные для неё слова.