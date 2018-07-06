"Чемодан. Вокзал. Украина": Панина предлагают отправить в Украину после нового видеообращения

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Лауреат Государственной премии РФ Алексей Панин после того, как выставлял напоказ голого Виктора Цоя и Джона Леннона, решил поговорить про Путина. Теперь актёра предлагают выслать в другую страну.

«Очень прошу Украинские СМИ, Российские не покажут, перевести это видео на Английский язык и показать иностранцам! Я против фашистов, но наша власть одинаковая», - с этих слов начал своё обращение Алексей Панин. В видеообращении он акцентировал внимание на том, что, по его мнению, российские власти сделали всё необходимое для того, чтобы ЧМ-2018 в РФ прошёл успешно. И «подлатали» исключительно города, где проводится Чемпионат. После обращения к украинцам и иностранным СМИ ряд подписчиков выразил недоумение.

Дело в том, что президент России Владимир Путин вручал почётное звание Панину за достижения и вклад в искусство кинематографа. Когда у актёра жизнь пошла под откос: развод с женой, судебные разбирательства, возвращение дочери в семью, а также неоднократные штрафы за нарушение ПДД, то во власть стал винить в происходящем.

Ранее подписчики уже утверждали, что у 40-летнего актёра начался кризис среднего возраста, но теперь поклонники его творчества предлагают отправить деятеля за границу из-за недовольства жизни в России. Обращение к украинским СМИ стало некой точкой в приязни к Панину, считает один из подписчиков актёра. «Лёша, это подло и гнусно. Что не нравится, то чемодан-вокзал-Украина», - написал этот комментатор.