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Кристина Орса потратила безумную сумму на отдых во Франции

Сегодня, 19:43

Жизнь певицы отлично складывается и без гастролей, раз она может себе позволить шикарный отдых.

Хейтеры уверены, что творчество Кристины Орсы приносит только убытки, а своими песнями она бы никогда не заработала такую сумму, чтобы хватило на дорогостоящий отдых во Франции. Комментаторы пишут, что у девочки нет таланта, а вся её медийность – желание богатой девочки «светить лицом на телеке». Совсем недавно Кристина Орса выпустила дебютный альбом и несколько клипов. Девушка также снялась в фильме «Мамы 3», однако поклонники не оценили её актёрские способности.    

Кристина Орса является дочерью Валерия Маркелова, которого называют одним из «королей госзаказа», так что можно смело сказать, что все её безумные траты оплачиваются из кармана налогоплательщиков. Яхты, частные самолёты и дизайнерская одежда – вещи, на которые Орса не глядя спускает деньги. Комментаторы рекомендуют девушке отказаться от денег отца и попробовать зарабатывать только на творчестве, чтобы понять, насколько она популярна на самом деле.

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