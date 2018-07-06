«Показ мод местными силами»: Галкин показал, как развлекаются его дети с дочкой Орбакайте

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Подписчики Галкина три дня не могли понять, почему нет новых публикаций. Как оказалось, все это время готовился местный показ мод, в котором приняли участие Лиза и Гарри Галкины, а также Клавдия Земцова, дочка Кристины Орбакайте.

На своей странице Instagram Максим Галкин выложил две части показа мод. На видео видно, как Лиза, Гарри и Клава по очереди выходят в разных костюмах, при этом кто-то из взрослых комментирует, что происходит на «сцене». Больше всего подписчикам понравилось актерское мастерство Лизы, которая совершенно не стеснялась играть на камеру. Также такие игры многим напомнили их собственное детство, когда они так же развлекались.

Фанаты в который раз отметили необычные характеры детей. Подписчики удивлены, как Клавдия могла стать такой скромной, когда ее мама – известная певица. На видео видно, что девочка участвует в переодеваниях меньше всех и разрешает младшей Лизе руководить «показом». Кроме того, Гарри Галкин и его модный пиджак в полоску вызвали одобрение фанатов, которые отметили, что мальчик вырастет настоящей звездой.