Алёна Водонаева сравнила российских знаменитостей с бездомными в Лос-Анджелесе

Сегодня, 19:07

Алёна Водонаева сравнила большую часть российских знаменитостей с бездомными. Телеведущая также отметила, что может не выбирать выражения, так как всем от неё нужно только тело.

По приезду в Лос-Анджелес, телеведущая рассказала о том, как сильно она любит этот город, что даже аэропорт там у неё вызывает неподдельные эмоции. Звезда также упомянула о том, как будет отдыхать. “Меня будут окружать лучшие рестораны побережья, красивые люди и стильная музыка” говорит Алёна. В планах очень весомый список дел, идей, целей, городов и событий. "Даже смысла писать нет, лучше следите за обновлениями и геолокациями" - пишет Алёна.

Однако поклонники заверили девушку в том, что им от неё нужна не только фигура, но они также желают, чтобы блогер высказывала свои мысли. Далеко не все восприняли выражения Водонаевой как должное, поэтому в комментариях под публикацией в Instagram мнения разделились. Некоторые пользователи также отметили: "Вам, Алёна, не хватает чувства такта по отношению к людям и, конечно, элементарной воспитанности..." Но были и те, кто оценил сам образ: "...Чтобы ехать к "красивым людям" надо бы и себя в порядок привести... Вот этот "злой" образ было бы хорошо поправить хорошему косметологу и стилисту. Если самой не получается..."