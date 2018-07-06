Анна Хилькевич вспомнила древний мем

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Девушка задалась трендом 2011 года «Угар! Очки надо?», но поклонники поддержали юморную красотку.

Анна Хилькевич решила обновить свой образ оригинальными очками. Пробуя разные модели девушка вспомнила древний мем. Всем вспомнится прикол с очками. Торговец аксессуарами в международных автобусах Владивосток — Суйфэньхэ (Сунька) сделал супер рекламу своим товарам необычными фразами «Атьки нннннада?» и «А щотки нннада?». Необычный тренд стал популярным на видеохостинге YouTube и о корейском предпринимателе узнали все.

Теперь и Анна вспомнила этот смешной ролик. Подписчики решили ответить сексуальной красотке на ее интерессный вопрос. «А продавец так напряглась, как будто воровать очки будешь)», «Ну надо или нет это тебе решать а вот тебе они ну очень идут», «От вас нннннннадо», «Аня ты супер красивая люблю тебя», - написали поклонники.