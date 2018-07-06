Новая песня Люси Чеботиной «Мимоза» оказалась плагиатом на трек Мота

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Пользователи возмущены, что финалистка украинского вокального шоу «Голос страны» решила начать свою карьеру с грязного плагиата на песню популярного российского репера Мота.

Люсю Чеботину не раз обвиняли в исполнении песен под фонограмму, но это было не так серьёзно, как плагиат. Оказалось, что 21-летняя певица позаимствовала мотив из песни «Свадебная» российского репера Мота. Певица начала защищаться и заявила, что два трека абсолютно разные, а критикам не мешало бы окончить музыкальную школу или хотя бы немного понимать в музыке, чтобы выносить такие вердикты.

[media=https://www.instagram.com/p/Bk0HmhAFxnl/?taken-by=lusia_chebotina]

Девушка признаёт, что первые аккорды немного похожи на её новую песню «Мимоза», но на уровне нот и исполнения они совершенно разные. Чеботина заявляет, что впервые услышала песню «Свадебная» после разгоревшегося скандала, так что априори не могла ничего оттуда позаимствовать. Однако девушку часто можно заметить в компании реперов с лейбла Black Star Inc, так что глупо полагать, что девушка не знакома с творчеством Мота. Сам исполнитель никак не прокомментировал ситуацию.