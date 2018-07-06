Звезда «Дома-2» уверена, что в отсутствии внимания к себе виноваты сами женщины

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Лиза Триандафилиди решила обратиться к той части подписчиц, которые постоянно жалуются на своих возлюбленных, потому что они уделяют им мало внимания. Но девушка уверена, что такие женщины не замечают, что всё зависит от их поступков.

«Всё что происходит с нами – исходит от нас», - пишет на своей странице Триандафилиди. Она уверена, что большинство девушек перестают следить за собой тогда, когда уверены в постоянности отношений. И даже в тех случаях, когда именно мужчина является виновником в ситуации, девушкам стоит призадуматься. Ведь это они согласились на отношения, которые их не радуют. Лиза отмечает, что при правильном подходе, возлюбленный никогда не перестанет радовать свою вторую половинку.

Большинство подписчиц полностью согласились с звездой «Дома-2», подкрепляя свои слова историями из личной жизни. Но многие жалуются на то, что после рождений детей у них не остаётся сил следить за собой, а также уделять должный уровень внимания мужьям. Некоторых возмутило то, что для подобной публикации девушка выбрала слишком откровенное фото, которое совсем не подходит.