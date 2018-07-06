Кортни Кардашьян намерена покинуть реалити-шоу "Семейство Кардашьян"

Сегодня, 18:05

Новость о том, что Кортни возможно не появится в 15 сезоне «Семейство Кардашьян» потрясла зрителей. Выход долгожданного реалити-шоу был запланирован в начале августа этого года. В Сети появилось видео, на котором Кортни Кардашьян разругалась с сёстрами и упомянула о том, что намерена покинуть проект.

Эта новость оказалась тяжёлой для сестёр, однако они уверяют зрителей, что это никак не отразится на них самих. Никто больше не собирается покидать шоу. Также пользователи заметили и то, что во время разговора Кортни с Ким и Хлои, та еле сдерживала слёзы. Сама же она утверждает, что её больше не заставят делать то, что ей не нравится.

Сами же сёстры Кардашьян никак не высказались в адрес данной видеозаписи. А сама Хлои намерена уделять больше времени ребёнку и работе, не обращая внимания ни на что.