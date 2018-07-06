Муж Полины Гагариной рассказал о скрытых талантах певицы

Сегодня, 17:24

За 3,5 года супружеской жизни Дмитрий Исхаков не приметил очень важный момент.

В июне Полина Гагарина со своей семьей отправилась отдыхать в Грецию. Природа благоухала. Певица наслаждалась родными пейзажами и вспоминала свое детство. Однако омрачил приятный отдых неожиданный сюрприз от артистки для своего мужа Дмитрия. Исхаков не знал, что его благоверная в совершенстве владеет греческим языком и говорит без акцента.

Муж Полины Гагариной с удовольствием рассказал о скрытых талантах певицы подписчикам в социальной сети. Напомним, что Дмитрий Исхаков это второй муж артистки.

Первым был Петр Кислов, которого пользователи называли «кровопийцей». Он занимал много сил и времени, но ответной любви Гагарина не получила ни в браке (продлился 2 года), ни после рождения сына. И вот в 2013 году Полина помолвилась с Дмитрием Исхаковым – дизайнером и модным фотографом. С этой даты Гагарина превратилась в лебедя: похудела, сделала стильную прическу, стала еще популярной. В 2014 году пара действительно обручилась, предложение певице ее новый возлюбленный сделал в Париже у Моста влюбленных, а уже 9 сентября этого года они сыграли свадьбу. У пары родилась общая дочь Мия.