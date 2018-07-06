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Лидер группы Rammstein высказался о романе с Лободой

Сегодня, 17:19

О мнении Тилля Линдеманна рассказала Нателла Крапивина, которая является продюсером Светланы Лободы. Оказалось, что лидер группы

Rammstein, узнав о том, что певица в положении, написал ей. Нателла говорит, что Тилль неоднозначно высказался о романе со Светланой Лободой. Он пожелал ей наслаждаться мировым успехом, который Светлана так хотела, и сопроводил сообщение множеством скриншотов из немецкой прессы.

Правда, продюсер скандальной певицы так и не рассказала, правда ли история об отцовстве немца, но намекнула, что вся история с Линдеманном уж очень сладко звучит. Нателла только подтвердила, что у Светланы действительно есть отношения, но в ее личную жизнь продюсер предпочитает не лезть.

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