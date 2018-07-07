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Спустя 25 лет Джессика Альба рассказала о домогательствах

Сегодня, 02:15

Начинающая актриса на тот момент только попала в шоу-бизнес, но сразу же начала испытывать дискомфорт, сталкиваясь с непредвиденными ситуациями. Знаменитость присоединилась к движению #MeToo, где поведала свою историю.

Спустя 25 лет Джессика Альба рассказала о домогательствах, которые сопровождали ее на протяжении всей карьеры, однако проявляться «подводные камни» начали еще в детстве актрисы. Юная Джессика не имела женщин-наставниц, которые могли бы научить ее за себя постоять, но со своими дочками Альбы регулярно общается на подобные темы.

Актриса призналась, что насилия по отношению к ней никто не совершал, но домогательства и прочие неприятные моменты происходили. Джессика Альба сотрудничала и с Харви Вайнштейном, однако пожаловаться на него за неприличные действия по отношению к ней не может.

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