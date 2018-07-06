У Леры Кудрявцевой рассмотрели признаки болезни Жанны Фриске

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Телеведущая сейчас находится в интересном положении и, конечно, очень переживает за свое здоровье и ребеночка. Однако недавно она пожаловалась на плохое самочувствие и попросила у поклонников совета. Лера Кудрявцева страдает головными болями, как она поведала у себя в микроблоге.

Девушка уже все перепробовала: и таблетки, которые разрешены беременным, и неврологов в Германии посещала – ничего не помогает. Советчиков у Леры оказалось много. Звездные коллеги также откликнулись: Екатерина Одинцова посоветовала прикладывать лопух к голове, штук так десять. На интересное предложение теледива ответила и решила узнать, где его брать и призналась, что даже фекалиями готова вся измазаться, лишь бы помогло. Юрий Лоза напомнил ей о «каком-то» Юрии Алексеевиче, которым может ей помочь – девушка пообещала, что обратится.

Но подписчики превзошли все ее ожидания – беременная девушка и так на нервах, а они ее еще и добили – у Кудрявцевой рассмотрели признаки болезни, от которой не стало любимой всеми Жанны Фриске. По словам поклонников, певица также во время беременности начала жаловаться на мигрени, а потом все вылилось в страшнейшую смертельную болезнь. Телеведущая тут же ответила, что прошла множество анализов, рентгенов и МРТ – все в порядке.

К слову, Жанны Фриске не стало в июне 2015-го. Она два года мучилась с опухолью в мозге, которую обнаружили сразу после родов.