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Фанаты обсудили позу спящего Киркорова

Сегодня, 02:45

Артист поддался соблазну прямо в концертном зале и не остался незамеченным, однако у публики такое поведение вызвало неоднозначные эмоции и комментарии.

Фанаты обсудили позу спящего Филиппа Киркорова, который решил вздремнуть в пустом помещении, как ему казалось в тот момент. Свидетели такого поступка все же нашлись, после чего снимки с артистом в неожиданном облике попали в Сеть. С исполнителем решили сфотографироваться и очевидцы, которые привыкли видеть кумира не спящим, а бодрым.

В комментариях к фотографиям многие поклонники отметили, что Киркоров много работает и путешествует по миру, поэтому мог совершенно внезапно утомиться. Также фанаты пошутили и подписали фотографию «Зайку бросила хозяйка», ведь кадры их умилили и растрогали.

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