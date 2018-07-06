Солистка группы SEREBRO высказала своё мнение о поцелуях

Сегодня, 17:56

Певица Ольга Серябкина, она же солистка группы SEREBRO, опубликовала очень интересный пост в своём Instagram-аккаунте. Звезда высказала своё мнение по поводу поцелуев, а также как привела пример, из личной жизни.

Ольга подчеркнула, что для неё поцелуем является высшая форма проявления любви и нежности, а также сказала о том, что она считает лжецами тех людей, которые говорят о том, что не любят целоваться. “Есть правда парни и девочки, которые просто не умеют этого делать, но это не означает, что им нужно врать”- сказала певица.

В качестве примера она привела и свои отношения, в которых то, что её партнёр не умел целоваться, сыграло определяющую роль. Также Серябкина созналась, что это был единственный раз, когда она всеми способами избегала поцелуев. Однако один разговор по душам поменял абсолютно всё, в результате чего певица помирилась со своей половинкой.

Подписчики с удовольствием стали комментировать данную публикацию, а также высказывать свои мнения.