VistaNews.ru


Солистка группы SEREBRO высказала своё мнение о поцелуях

Сегодня, 17:56

Певица Ольга Серябкина, она же солистка группы SEREBRO, опубликовала очень интересный пост в своём Instagram-аккаунте. Звезда высказала своё мнение по поводу поцелуев, а также как привела пример, из личной жизни.

Ольга подчеркнула, что для неё поцелуем является высшая форма проявления любви и нежности, а также сказала о том, что она считает лжецами тех людей, которые говорят о том, что не любят целоваться. “Есть правда парни и девочки, которые просто не умеют этого делать, но это не означает, что им нужно врать”- сказала певица.
В качестве примера она привела и свои отношения, в которых то, что её партнёр не умел целоваться, сыграло определяющую роль. Также Серябкина созналась, что это был единственный раз, когда она всеми способами избегала поцелуев. Однако один разговор по душам поменял абсолютно всё, в результате чего певица помирилась со своей половинкой.
Подписчики с удовольствием стали комментировать данную публикацию, а также высказывать свои мнения.  

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ольга Серябкина удивила фанатов неуместным сочетанием платья и кроссовок

Ольга Серябкина раскрыла секрет своей сексуальности

Ольга Серябкина в сексуальном наряде рассказала, что предпочитает читать

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем