Стала известна причина смерти Жени Белоусова

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Нона Павлова, мама певца, решила открыть тайну загадочной смерти ее сына.

Смерть забрала артиста 20 лет назад. Но верные поклонники никак не могут поверить в случившееся – гибель Жени Белоусова произошла так быстро, что никто не смог понять причин случившегося. Наконец-то стала известна причина смерти исполнителя «Девчонка-девчоночка» - по мнению мама Ноны Павловны, всему виной врачебная ошибка.

Женщина поделилась историей, как ее 10-летний сын попал под колеса машины. Мать певца говорит, что при том случае он получил серьезное повреждение головы, которая, по всей видимости, повлияла на судьбу Белоусова. Медики не были уверены, что мальчишка останется жив.

Но с того момента у Жени начались проблемы со здоровьем: сначала он попал с больницу с некрозом поджелудочной железы, которую певец заработал сам. Женя постоянно сидел на диетах, пил чай и много курил. Родственники надеялись, что все обойдется и Белоусов, как и в 10-летнем возрасте, выйдет из больницы. Но чуда не произошло.

Нона Павловна говорит, что ее сына «пичкали» огромным количеством препаратов, с которыми истощенный организм молодого парня не справился – произошло кровоизлияние в мозг.

Правда, женщина считает, что и авария, в которую попал Женя, могло повлиять на его скоропостижную смерть – вместо того, чтобы беречь голову, певец постоянно участвовал в драках.

Медики проводили операцию перед смертью артиста длительностью 7 часов. После нее Женя Белоусов был в коме все 40 дней, и как рассказывает супруга певца, Елена Савина, он всего на миг пришел в себя во время такого состояния – видимо, попрощаться.