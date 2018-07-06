Актриса Наталья Бочкарёва попробовала себя в роли блогера

Сегодня, 15:23

Известная актриса Наталья Бочкарёва сняла свой первый влог, в котором пыталась приготовить вкусный ужин. Певица изо всех сил старается не отставать от моды и пробует себя в абсолютно новых направлениях.

В блогерской среде Наталью уже сравнили с такой звездой, как Дмитрий Маликов. В своей работе она решила использовать всеми любимый образ ленивой домохозяйки из сериала "Счастливы вместе". Так и в своём первом ролике Наталья полностью вошла в роль, пытаясь найти хоть что-то, чтобы приготовить на ужин запечённую рыбу. Актриса так же, как и её героиня, боялась подходить к плите на своей кухне.

Фанатам понравилось новое появление Бочкарёвой с привычками уже полюбившегося персонажа, а Наталья уже во всю занимается поиском новых идей для видео.