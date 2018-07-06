VistaNews.ru


Актриса Наталья Бочкарёва попробовала себя в роли блогера

Сегодня, 15:23

Известная актриса Наталья Бочкарёва сняла свой первый влог, в котором пыталась приготовить вкусный ужин. Певица изо всех сил старается не отставать от моды и пробует себя в абсолютно новых направлениях.

В блогерской среде Наталью уже сравнили с такой звездой, как Дмитрий Маликов. В своей работе она решила использовать всеми любимый образ ленивой домохозяйки из сериала "Счастливы вместе". Так и в своём первом ролике Наталья полностью вошла в роль, пытаясь найти хоть что-то, чтобы приготовить на ужин запечённую рыбу. Актриса так же, как и её героиня, боялась подходить к плите на своей кухне.

Фанатам понравилось новое появление Бочкарёвой с привычками уже полюбившегося персонажа, а Наталья уже во всю занимается поиском новых идей для видео.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Звезда «Счастливы вместе» обиделась на журналистов за новости о своём разводе

Актриса «Счастливы вместе» тайно вышла замуж во второй раз

Актриса Наталья Рудова называет себя «выжившим» ребенком

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

Рекомендуем