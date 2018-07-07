Постаревшая Бузова превращается в манекена: уколы красоты деформировали лицо

Сегодня, 04:15

Возмущенные подписчики обсудили внешность певицы, которая в последнее время меняется до неузнаваемости. Причиной этому послужил новый снимок, на котором Ольга предстала в неприятном для публики образе.

Постаревшая Бузова превращается в манекена – именно так считают фанаты, которые обратили внимание сразу на несколько факторов. Во-первых, общественность раздражают наращенные волосы, которые выглядят абсолютно неестественно и подталкивают на мысли об облысении певицы. Во-вторых, периодические уколы красоты деформировали лицо Бузовой, которая теперь имеет неровные губы, заявили фанаты.

Подписчики считают, что Ольга действительно становится похожей на манекена, ведь в ней постепенно пропадает естественность и природность. Публика посоветовала Ольге перестать уродовать себя, ведь это не придает артистке абсолютно никакой женственности и красоты.