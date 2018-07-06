Кэти Прайс вернётся на сцену спустя 13 лет после проигрыша на «Евровидении»

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У Кэти Прайс множество занятий и увлечений, и если одним она больше известна как писатель, то для других она в первую очередь певица. Однако видеть британскую звезду на сцене фанатам не доводилось долгое время, а своё решение она приняла после проблем в семье.

Недавно Кэти Прайс сообщила о том, что готовится выпустить еще один альбом спустя длительное время, но теперь не в коммерческих целях. Все вырученные средства звезда планирует передать в Британский фонд лёгких. Сделает она это по одной простой причине. В прошлом году певица узнала о том, что у её матери обнаружили неизлечимую болезнь лёгких. Это известие стало для Кэти ударом, и она решила заняться благотворительностью.

Кроме этого, британская певица отметила, что поёт исключительно из-за страсти к музыке. Выпущенный в прошлом году сингле девушка отзывается положительно, акцентировав своё внимание на том, что в этот раз песня была написана для неё, и полностью подходит. Что она не может сказать относительно композиции, с которой она участвовала в отборе Великобритании на «Евровидение». 13 лет назад попытки принять участие в музыкальном соревновании закончились для девушки проигрышем.