Певец и актер Крис Браун задержан после концерта

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Певец был задержан полицией после своего концерта в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Известно, что в мае на него подала в суд за изнасилование на вечеринке некая женщина, имя которой не раскрывается. Она утверждает, что Крис Браун не позволял ей покинуть его дом, а друг Брауна изнасиловал ее.

В настоящее время известно только, что ордер на арест Криса Брауна выписан в соседнем округе. Задержан 29-летний певец и актер был в четверг на выходе из концертного зала Coral Sky.

Крис Браун выпустил свой дебютный альбом в 16-летнем возрасте в 2005 году. Причем дебютный сингл певца возглавил американский чарт. Альбом стал дважды платиновым, что подтверждает Ассоциация Звукозаписывающей Индустрии Америки. После этого были выпущены еще 6 альбомов.

Широко обсуждался роман певца с Рианной. Причем присутствует такая шокирующая деталь: в 2009 году Браун избил Рианну в автомобиле, пытался ее задушить, после этого сбежал. По решению суда Браун был приговорен к пяти годам условно и исправительным работам. Также ему было запрещено приближаться к Рианне ближе, чем на 50 метров.