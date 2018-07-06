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Натали Неведрова раскрыла секрет здорового питания

Сегодня, 14:08

Телеведущая полностью отказалась от ряда продуктов, однако была поражены, что многие запретные для нее микроэлементы содержатся в неожиданных блюдах. По словам знаменитости, заставить себя очиститься от «грязи» она решила после очередных съемок.

Натали Неведрова раскрыла секрет здорового питания, в котором совершенно нет сахара и молочных продуктов. Ведущая была поражена, когда узнала о составе борща в детском саду, и там также был сахар. Данное вещество присутствует и в других непредсказуемых товарах, в частности, сосисках и других продуктах, чего Натали понять не может, поэтому приступила к переосмысливанию процесса закупок.

Теперь Неведрова прогуливается сразу по нескольким супермаркетам, где разыскивает полезную для себя пищу без сахара. Более того, у дочери ведущей непереносимость молочных продуктов, от которых в семье знаменитости все отказались, поэтому молодой маме приходится искать их «заменители» с полезным составом.

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