Бритни Спирс: "Люблю бургеры, а что такого"

Сегодня, 13:45

Находящаяся в прекрасной форме Бритни Спирс не скрывает своего пристрастия к вредной пище.

Практически все время певица употребляет в пищу только продукты здорового питания. Например, отварная курица и овощи. Однако, это не значит, что она не может побаловать себя излюбленной "вредной" пищей. Певица призналась в том, что ее слабостью и любимым блюдом "Макдоналдса" являются бургеры и ничего "такого" она в этом не видит.

"Может быть мой организм и не выносит стейки, после них мне будет плохо еще несколько дней, однако после бургеров я чувствую себя отлично и очень их люблю,"- так ответила Бритни Спирс на вопрос о питании. И звезда держит себя в отличной форме, несмотря на то, что иногда отклоняется от своей белковой низкоуглеводной диеты.

Занятия спортом так же отражаются на теле артистки, это можно увидеть по фотографиям в социальных сетях и восторженным комментариям подписчиков. Многие девушки считают ее тело идеальным, хотя в прошлом Бритни подпортила себе репутацию попыткой подредактировать свой пресс в фотошопе и сделать его более рельефным. Но опубликованные в ее аккаунте видео невозможно "подретушировать", а на них прекрасно видно, что звезда держит себя в порядке.