Елена Воробей потрясла фанатов своей молодостью на фоне 15-летней дочери

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Артистка опубликовала совместное с дочерью фото с курорта в Черногории. «Мать и дитя» - так анонсировала она свою публикацию. Потрясенные поклонники были единодушны: «Не верим».

Даже на фоне 15-летней Софии, мама выглядит очень молодой и совершенно не на свой возраст, удивляются подписчики. Они считают, что дочка и мама похожи, скорее, на двух сестер. Комментарии фанатов были полны комплиментов. Все отмечали прекрасный жизнерадостный вид Елены и Софии. Многие давно заметили, что артистка сейчас переживает вторую молодость. Они связывают это с выздоровлением Софии после тяжелой болезни и операции. Такие моменты всегда окрыляют людей, они начинают буквально светиться, и Елена не стала исключением.

От внимания поклонников не ускользнуло, что многие знаменитости парадоксально с возрастом стали выглядеть лучше. Возможно это связано с появлением более совершенных средств по уходу за внешностью. А возможно этому «поспособствовали» кризисы и санкции, благодаря которым у звезд, в связи с малой гастрольной загруженностью, появилось больше свободного времени. И они наконец могут сполна уделить внимание себе.