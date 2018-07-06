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Фанаты вызвали дух XXXTentacion с помощью доски Уиджи

Сегодня, 13:25

Призрак застреленного рэпера явился его верным поклонникам, устроившим поздней ночью сеанс спиритизма.

Миллионы фанатов XXXTentacion все еще не могут смириться с трагической смертью 20-летнего кумира. В YouTube активно набирают популярность видео попыток вызвать дух рэпера с помощью доски Уиджи и прочих мистических приспособлений.

Двое американских блогеров провели темной ночью, казалось бы, неудачный сеанс спиритизма, в расстроенных чувствах вернувшись домой. Однако внимательный пользователь не спешил с выводами, пересмотрев скандальный ролик несколько раз. И вот, в определенный момент анониму с YouTube удалось рассмотреть бледный силуэт при входе в комнату. Примечательно, один из блогеров смотрел прямо на XXXTentacion, однако так и не почувствовал присутствие призрака.

 

Фанаты вызвали дух рэпера, дабы узнать ответы на ряд важных вопросов. В частности, является ли настоящим убийцей арестованный в Штатах подозреваемый, и не было ли скандальное преступление заранее спланированным.

На смерть XXXTentacion общество реагировало неоднозначно. Преданные поклонники не понимали, зачем было убивать молодого парня, только начинавшего жить. Нашлись и люди, холодно отреагировавшее на горе. Этот парень избивал свою бывшую девушку и был постояльцем в полицейских участках, поэтому никто не удивляется любви вперемешку с призрением вокруг его личности.

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