Грудь Натальи Рудовой внезапно выросла и «живёт своей жизнью»

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Актрису насмешили подозрения поклонников в сети.

Наталья Рудова постоянно радует фолловеров в своём Instagram откровенными снимками, где восхищает их своей точёной фигурой. Вместе с тем актриса никогда не могла похвастать пышными формами. В этой связи одно из последних фото в блоге знаменитости не на шутку взбудоражило её поклонников. На снимке Рудова позирует в достаточно открытом купальнике, который подчёркивает бюст. Грудь актрисы «внезапно выросла» и теперь «живёт своей жизнью», чего не могли не заметить пользователи.

В комментариях под публикацией появилась масса отзывов, где фанаты Натальи восхищаются именно её формами. Сама звезда не осталась в стороне и приняла участие в обсуждении собственной груди. Она опровергла, что сделала пластическую операцию, а затем в Stories опубликовала видео, где зачитала один из наиболее смешных комментариев на эту тему. «У тебя то большая грудь, то маленькая», - написал один из поклонников Рудовой, на что она рассмеялась и иронично ответила: «У неё своя собственная жизнь, я ей не мешаю».

Ранее звезда сериала «Татьянин день» покорила фанатов соблазнительным видео из бассейна.