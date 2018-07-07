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Алиана Устиненко посвятила умершей матери стихотворение в ее день рождения

Сегодня, 04:45

Девушка до сих пор не может смириться с тем, что ее мамы больше нет.

Алиана Устиненко, в прошлом звезда скандального телешоу «Дом 2», посвятила трогательное стихотворение в день рождения матери, которая умерла два года назад. Алиана привела свою мать Светлану Михайловну на "Дом 2" для того, чтобы разобраться в отношениях с участником телепередачи Александром Гобозовым. Светлана сразу же покорила телезрителей своим спокойствием и рассудительностью и когда ей поставили страшный диагноз, глиобластома головного мозга, многие фанаты телешоу были поражены.

В январе 2016 года ей стало хуже и вскоре, на 49-м году жизни она умерла. Ее дочь по прежнему скорбит и в каждый День Рождения публикует несколько фотографий с мамой в социальных сетях. В этот раз она опубликовала стихотворение, посвященное умершей Светлане.

Многие подписчики Instagram-аккаунта звезды высказывают свои соболезнования и сочувствуют утрате Алианы: "До слез держись!", "Реву.. Сердце вдребезги..", "Дай бог ей царствие небесное, да никто этого не заслуживает, живи ради сына, все будет Бог не дает испытания слабым людям, а сильные все выдержат и переживут".

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