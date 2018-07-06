Instagram может навсегда заблокировать страницу Алексея Панина

Сегодня, 13:06

Скандально известный актёр Алексей Панин в очередной раз может отнять повод у хейтеров тратить время в Сети. Причиной тому станут снимки Джона Леннона и Виктора Цоя без одежды.

Согласно правилам Instagram, запрещено полностью распространение порнографического контента и эротического на аккаунтах с открытым доступом. Но Алексей Панин в очередной раз наступает на те же грабли. Опытные пользователи не раз говорили актёру прекратить публиковать свои оголённые снимки, но он никого не слушал. 6 июля подписчики Панина массово стали жаловаться на откровенный контент в их ленте. После этого актёр опубликовал видеообращение, в котором отметил, что его поступки считаются нормальными. Из известных деятелей шоу-бизнеса на Панина подписаны Никита Джигурда и Стас Костюшкин, которые неоднократно подтверждали необычный подход к видению «нормальной» жизни в российском обществе.

Несколько раз 6 июля Instagram блокировал записи актёра, но он продолжает считать, что ходить голым в России – это нормально. Некоторые подписчики стали просить Панина обратиться в психиатрическую больницу. Ранее уже были поводы сделать это, включая неадекватное обращение с подписчиками, собаками и подачу плохого, по мнению подписчиков, примера дочери – курение, ругань, а также публикация оголённых фото. После череды нарушений социальная сеть имеет право навсегда заблокировать аккаунт Панина, как это было пару месяцев назад.