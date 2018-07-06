Старший сын Сергея Жукова дебютировал на сцене, спев с папой дуэтом

Сегодня, 15:16

Сергей Жуков показал видеоролик с фрагментом выступления в концертном зале «Крокус». Именно на этот вечер пришелся сценический дебют его старшего сына Эйнджела.

Отец и сын дуэтом исполнили специально написанную Сергеем песню «Мужички». Огромная сцена и заполненный зал не смутили 8-летнего мальчика и он, взяв папу за руку, уверенно исполнил хит. В публикации счастливый Жуков-старший сообщил, что это один из самых трогательных и любимых моментов в его концертной деятельности. Он поделился, что этому предшествовали долгие репетиции, поиск нужной музыки и слов для новой песни. Ему хотелось, чтобы дебют Эйнджела на сцене остался для него незабываемым.

Подписчики страницы Сергея Жукова в соцсети были в полном восторге. Поклонники писали, как уверенно держится малыш на сцене, отмечали его звонкий вокал и правильное пропевание нот. Все просили Жуковых не останавливаться на этом и радовать поклонников новыми песнями сразу полюбившегося всем дуэта.