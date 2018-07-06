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Старушка на пенсии: откровенное фото Яны Кошкиной в Instagram не оценили подписчики

Сегодня, 12:22

Новое пикантное фото Яны Кошкиной не получило высокой оценки в ее Instagram, некоторые подписчики сравнили телеведущую с бабушкой.

Откровенное фото Яны Кошкиной в Instagram подписчики не оценили. Известная телеведущая первого канала Яна Кошкина в очередной раз решила порадовать поклонников, но в ответ получила только критику. Ранее девушка уже была замечена в публикации фотографий пикантного содержания. Но в этот раз не все фанаты оценили старания телеведущей.

Для придания своему образу изюминки, она сделала объемную прическу, оголила зону декольте и надела длинные серьги, стилизованные под старину. Многие ее подписчики рассыпались в комплиментах, говоря, как она прекрасна и замечательна, другие же сравнили ее образ со старушкой на пенсии. В основном это произошло «благодаря» сочетанию длинных сережек и вызывающего маникюра, что по мнению фанатов в совокупности достаточно безвкусно. Причуды этой фотографии добавил и фон.

Комментарии некоторых подписчиков были безжалостны: «У меня бабуля такие делает, ей 80 и не надо обижаться на правду», «Росомаха», «Прическа не очень», «Буду ждать следующей публикации только прическу смени», «Старушка на пенсии».

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