Садальский напомнил, как в России почитали казнённых в Японии лидеров «Аум Синрикё»

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Актёр и блогер возмутился тем, что на российских телевидении и радио транслировали сектантские проповеди.

Станислав Садальский, традиционно освещающий актуальные злободневные темы, не смог пройти мимо новости о казнённых в Японии членов секты «Аум Синрикё»* (Запрещена в РФ). Блогер напомнил своим подписчикам, как в России в своё время почитали лидеров данной организации. В частности, один из них активно выступал на радио «Маяк» и детском телеканале 2х2.

«Радио-теле- ведущего "Маяка" и канала «2x2» казнили в Японии основателя секты «Аум Синрикё»*. Хорошо помню, как радиостанция Маяк гоняла передачи этого Сёко, около часа ежедневно. С медитативной зомбирующей музыкой и ещё теле канал «2x2». Довольно долго это длилось», - написал в своём блоге Садальский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, - прим.ред.).

Также не упустил он возможности припомнить действующими властям их признательность сектантам.

«Кстати Герой России Сергей Кириенко (замглавы администрации президента России, -прим.ред.) с супругой был давний поклонник Синрикё. Верю, настанет час- что также начнут казнить в России сектантов из ЕР», - добавил блогер.

Как известно, в Японии сегодня казнили семь лидеров секты «Аум Синрике»*. В их числе оказался и известный медийный деятель Сёко Асахары. Членов секты обвиняли в организации терактов в Японии с применением отравляющих газов. В частности, в марте 1995 года они распылили в токийском метро зарин, от которого погибли 13 человек и пострадали более шести тысяч.