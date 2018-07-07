Сегодня, 06:30

Певица дала интервью Татьяне Устиновой, в которой рассказала о секретах своей личной жизни.

Королёва считает себя не простой мамой, а настоящим другом для единственного сына Архипа. Наташа Королёва рассказала, почему не родила девочку.

По словам певицы, они с Тарзаном очень хотели еще иметь детей, но у них не получилось совершить задуманное. Наташа считает, что им просто не суждено. Но тем не менее, ее это не расстраивает и она счастлива, что ей представилась возможность стать мамой прекрасного сына.

Королёва не представляет даже себя мамой девочки, она «чувствует» мальчиков, Наташа сама не хотела повторить судьбу своей матери, которая то и дело ее критиковала. Лучшим другом певицы в детстве был папа.

Напомним, Наташа Королёва состоит в браке со стриптизером Тарзаном. Несмотря на столь интимную профессию, звезда супруга не ревнует. Их сын Архип проживает отдельно от родителей, в Майами - звездные мама и папа часто ездят в США, чтобы повидаться с сыном. Звезды признаются, что такое решение им было принять нелегко.