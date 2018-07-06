Ольга Орлова отвергла поклонника Сороку из-за Артема

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Экс-блестящая привыкла пользоваться авторитетом и выбирать лучших из окружения для общения.

Не исключением стал и участник «Дом-2» Артем Сорока. Месяцами молодой человек пытается добиться взгляда от роковой женщины и удивительной красавицы. Ольга Орлова непоколебима в своем выборе, она отвергла ухаживания и поклонника Сороку игнорирует. Личная жизнь Орловой выглядит серо и не радужно. Причиной стала ее концентрация на жизни своего единственного сына-выпускника.

«Мы в несколько вузов подали документы – все будет зависеть от результатов ЕГЭ. Артем хочет в МГИМО. Я его в этом плане поддерживаю. Считаю, что каждый ребенок сам должен выбрать свое дальнейшее направление. Я на него не давлю и ни к чему не склоняю – он решает, я поддерживаю. У меня, кстати, тоже высшее экономическое образование», - сообщила гордая мать отличника с золотой медалью.

Поэтому из-за забот о своем ребенке Орлова не хочет тратить время на не интересное общение с Артемом Сорокой. Отношение с младшим на 134 лет юнцом звезду высокого полета не привлекают. Несмотря на свой не юный возраст (40 лет) Орлова придерживается специальной диеты, тренируется в спортзале и надеется, что ее поклонники с пониманием воспримут новость о ее нежелании общаться с «выпускником» шоу «Дом-2».