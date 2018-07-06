Солнцев: Ольга Бузова «подсела» на запрещенные вещества

Сегодня, 11:25

Бывший участник «Дом-2», который знает Ольгу с начала проекта, уверен, что таким образом певица глушит душевные боли.

Руслан Солнцев видит телеведущую очень часто. Он пришел к выводу, что Ольга Бузова «подсела» на запрещенные вещества или антидепрессанты – «добрый Руся» постоянно замечает певицу в состоянии опьянения. Правда, непонятно, какого рода это опьянение – алкогольного или наркотического.

Шоумен считает, что теледива попросту пытается «забыться» из-за проблем морального характера. Знаком Руслан с Бузовой давно, поэтому определить состояние Ольги для него не оказалось проблемой.

Подписчики скандальной певицы, актрисы и по совместительству телеведущей замечают, что темп жизни Ольги Бузовой таков, что она иногда не успевает даже спать. Поэтому никто не будет удивлен, если слова Солнцева окажутся правдой.