VistaNews.ru


Оксана Самойлова жутко напугала свою дочь

Сегодня, 11:23

Жена рэпера Джигана похвасталась в Instagram, что может быть страшной.

Оксана Самойлова продолжает радовать поклонников подробностями своей семейной жизни. В частности, супруга Дениса Вайнштейна-Устименко, более известного как Джиган, периодически балует поклонников рассказами о своих детях. На днях молодая мама похвастала, что очень неплохо рассказывает своим дочерям страшилки. Девочки, по словам Оксаны, каждый день просят, попугать их ужасными историями на ночь. Любящая мать не смогла отказать дочери Лее и в этот раз.

Самойлова нарядила девочку в костюм динозавра, усадила перед камерой и начала повествование. В определённый момент она закричала и жутко напугала дочь. «Мои дети каждый день просят меня рассказать страшилку)) кажется у меня не плохо получается)))», - написала в своём Instagram знаменитость под роликом, где запечатлена данная домашняя сцена. Поклонники в комментариях высказали свой восторг талантом Оксаны и принялись засыпать её и детей комплиментами.

Ранее мы писали, что дочь Татьяны Навки попросила у мамы братика. Фолловеры в социальных сетях заподозрили, что знаменитость уже беременна, но не спешит говорить об этом поклонникам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Оксана Самойлова поделилась с поклонницами секретами своего похудения

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру в коротком топе

Жена Джигана показала трогательный ролик с участием младшей дочери

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем