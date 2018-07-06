Оксана Самойлова жутко напугала свою дочь

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Жена рэпера Джигана похвасталась в Instagram, что может быть страшной.

Оксана Самойлова продолжает радовать поклонников подробностями своей семейной жизни. В частности, супруга Дениса Вайнштейна-Устименко, более известного как Джиган, периодически балует поклонников рассказами о своих детях. На днях молодая мама похвастала, что очень неплохо рассказывает своим дочерям страшилки. Девочки, по словам Оксаны, каждый день просят, попугать их ужасными историями на ночь. Любящая мать не смогла отказать дочери Лее и в этот раз.

Самойлова нарядила девочку в костюм динозавра, усадила перед камерой и начала повествование. В определённый момент она закричала и жутко напугала дочь. «Мои дети каждый день просят меня рассказать страшилку)) кажется у меня не плохо получается)))», - написала в своём Instagram знаменитость под роликом, где запечатлена данная домашняя сцена. Поклонники в комментариях высказали свой восторг талантом Оксаны и принялись засыпать её и детей комплиментами.

Ранее мы писали, что дочь Татьяны Навки попросила у мамы братика. Фолловеры в социальных сетях заподозрили, что знаменитость уже беременна, но не спешит говорить об этом поклонникам.