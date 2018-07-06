Трамп угрожает актеру Саше Коэну избиением

Сегодня, 11:11

Президент посоветовал актеру убираться куда подальше из университета, а также пожелала, чтобы его избили. Артист хочет окончить учебное заведение Трампа.

Поступила информация, что это видео, которое режиссер опубликовал в соцсети - постановка, которую сняли к собственному фильму Саши Барона Коэна. Скорее всего, в фильме идет речь о скандале, который случился в 2013 году. Руководство университета обвинялось в обмане учащихся. Дата выпуска пока что неизвестна, однако фильм ожидается уже в этом году. Саша Коэн знаменит благодаря ролям в фильмах «Борат», а также в качестве ведущего с нетрадиционной сексуальной ориентацией и диктатора из Африки.