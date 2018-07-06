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«Сон на миллион»: В центре Москвы обокрали Сергея Пенкина

Сегодня, 10:54

Нетрезвый певец прилег вздремнуть на лавочке. Заявление об ограблении зарегистрировали в полиции 4 июля.

Известного певца Сергея Пенкина обокрали в центре Москвы. Артист прилег на лавочке на Кузнецком мосту, поскольку находился в нетрезвом состоянии. Этот нюанс подметили неизвестные и решили воспользоваться моментом слабости мужчины. После того как Пенкин отдохнул, он смог оценить ущерб своего безответственного поведения и обратился в полицию с соответствующим заявлением. Оказалось, что у него украли золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконой, кольцо, наручные часы, мобильный телефон iPhone X и 30 тыс. рублей. Правоохранители окрестили этот случай кодовым названием – «сон на миллион».

Найдут ли неизвестных воров покажет время. На данный момент Пенкин получил очень дорогой жизненный урок. Это уже не первый случай нападения воров на Пенкина. В 2001 году его не пожалели: разбили бровь, поставили на колени и потребовали сказать, где он хранит драгоценности и деньги. Певец тут же указал на сумку, с которой вернулся с гастролей по Крыму. Там было 15 тысяч долларов. Этот случай до сих пор в памяти артиста.

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