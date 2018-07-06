Лишенная родительских прав Седокова получила «содержательное» видеосообщение от сына

Сегодня, 10:07

Из-за судебных разбирательств с бывшим мужем певица не может видеться с дочерью. Утолить материнские страдания смог через Instagram маленький Гектор.

«Когда твой малыш отправляет тебе своё первое видеосообщение. Я вчера пересмотрела его тысячу раз! И вот даже не представляю, за что это мне такое счастье. Вот решила поделиться с вами, потому что вы меня всегда так поддерживали. А ещё хочу сказать, что мы очень скоро будем все вместе», - прокомментировала Седокова «содержательное» видеосообщение от сына.

Лишенная родительских прав певица получила месседж от наследника посредством близкого человека, имя которого прессе неизвестно. Сейчас Анна пытается вернуть себе право видеться с дочерью Моникой, которую отец-бизнесмен Максим Чернявский увез в США.

Родителю удалось убедить суд, что совместное времяпровождение с матерью вредит образованию дочери. К слову, Седокова активно привлекала Монику к съемкам ТВ-шоу. Судовые разбирательства экс-супругов продолжаются.