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Поклонники Виктории Бони не оценили ее бойфренда-миллиардера

Сегодня, 00:30

Многие призывают модель вернуться к своему бывшему мужу Алексу, от которого у них есть общая дочь. 38-летняя модель опубликовала совместное фото с Пьером Андюраном, с которым у нее серьезные отношения.

Девушка подчеркивает, что ее новый бойфренд-миллиардер хоть и француз, но живет в Англии, поэтому они видятся очень редко. Пара вместе пришла на Каннский фестиваль, не скрывая чувств друг к другу. Хоть девушка и не любит афишировать свои чувства, уже стало извесно, что Боня познакомила Пьера со своей маленькой дочерью Анджелиной.

Хоть поклонники и не одобрили выбор модели, похоже, что она счастлива со своим возлюбленным. Некоторые написали, что Пьер очень похож на Алекса, и возможно, что Виктория очень скучает по бывшему и хочет его вернуть. Подписчики Бони полагают, что типаж бойфренда-миллиардера ей подходит, но в данном амплуа Смерфит был для Виктории значительно лучше.

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