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Тарзан остался без работы из-за нераспроданных билетов

Сегодня, 09:54

Организаторы снимают с себя вину, предсказывая Сергею Глушко спад популярности.

Невостребованный Тарзан остался без работы. Причиной отмены десятков концертов и спектаклей стало нежелание зрителей приобретать билеты. Кассы не смогли выручить нужное количество финансов за все предварительно заказанные билеты. Сергей Глушко усмотрел подставу со стороны организатора – Алексея Царицынского.

«Мы не собрали кассу. Мы, как организаторы, вложились в рекламу, а теперь терпим убытки. Конечно, это не огромные суммы, так как я работаю с небольшими городами, там ценники ниже, но все равно около 50 тысяч мы уже потеряли», – признался один из организаторов спектаклей и концертов Тарзана - Алексей Царицынский.

Из-за нераспроданных билетов звездный стриптизер лишился кругленькой суммы, поскольку отказался от участия в других перспективных проектах.

«Почему-то Сергей Глушко считает, что это все произошло по нашей вине. Изначально говорили о том, что продажи очень низкие, но тянули до последнего. Надеялись, что люди придут», - подытожили организаторы.

Какие будут дальнейшие действия супруга Наталии Королевой в этом вопросе, пока не ясно, однако фанаты не комментируют эту ситуацию.

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