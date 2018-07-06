Тарзан остался без работы из-за нераспроданных билетов

Организаторы снимают с себя вину, предсказывая Сергею Глушко спад популярности.
Невостребованный Тарзан остался без работы. Причиной отмены десятков концертов и спектаклей стало нежелание зрителей приобретать билеты. Кассы не смогли выручить нужное количество финансов за все предварительно заказанные билеты. Сергей Глушко усмотрел подставу со стороны организатора – Алексея Царицынского.
Из-за нераспроданных билетов звездный стриптизер лишился кругленькой суммы, поскольку отказался от участия в других перспективных проектах.
Какие будут дальнейшие действия супруга Наталии Королевой в этом вопросе, пока не ясно, однако фанаты не комментируют эту ситуацию.