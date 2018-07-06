Победившая онкологию звезда «Дом-2» развелась с мужем

Сегодня, 11:11

Елена Степунина прошла реабилитационный период после лечения рака, а теперь она решила еще и уйти от мужа. Она рассказала, чего не стала терпеть от супруга.

Несколько последних лет в жизни участницы телешоу были очень насыщенными – она успела выйти замуж, родить ребенка. Но счастье было омрачено новостью о том, что у нее нашли онкологию. В течение года звезда «Дом-2» боролась с болезнью. Пройдя курс реабилитации, Степунина, победившая рак, приняла для себя важное в жизни решение – развелась с мужем.

Елена рассказывает, что она не стала терпеть выходки мужа, когда она была больна. Для супруга болезнь теледивы оказалась неподъемным грузом. Правда, сейчас бывшая пара не держит друг на друга зла – они друзья.

Теперь Елена Степунина будет растить сына Матвея самостоятельно, правда, полагаясь на частичную поддержку от экс-супруга. Сейчас главное для звезды – это собственное здоровье.