«Какой кошмар»: Фанаты затравили располневшую звезду британского реалити-шоу

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Лишние килограммы обрушили волну беспощадной критики на 30-летнюю Шанель Хейс, прославившуюся участием в проекте «Большой брат». Справедливости ради, стоит отметить, в последнее время ТВ-звезда пережила несколько стрессовых ситуаций.

«Какой кошмар», - кратко и беспощадно прокомментировали фанаты фото вылезающей из авто Шанель Хейс.

Располневшую звезду британского реалити-шоу затравили за «пустословие». На проекте «Большой брат» британка пообещала зрителям похудеть с размера XL до M. Однако голодовка и походы в спортзал закончились трансформацией лишь до размера L. 30-летняя ТВ-звезда не стала молча слушать оскорбления, назвав их возмутительными. Женщины во всем мире очень медленно теряют лишний вес, однако их за это никто не критикует, подметила Хейс.

Некоторые фанаты вошли в положение участницы «Большого брата», ведь ее жизнь была переполнена стрессовыми ситуациями в последнее время. Шанель набрала вес сразу после родов. Позднее ее бросил отец ребенка, а интернет-сообщество начало активно поливать грязью ряд фото Хейс в соцсетях.